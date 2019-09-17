Кызыл, , 08:44 — REGNUM В столице Тувы открылось движение по новой части главного в республик Коммунального моста через Енисей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Реконструкция сооружения была начата в 2017 году. Рядом со старым мостом был построен новый, шириной 4,5 метра, что позволило расширить движение с двух до четырёх полос. Кроме того, строители также расширили до четырёх полос правобережный подход к мосту протяженностью 1 км.

По словам директора компании, строившей мост Сергея Уюсова, на мосту будут установлены камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения.

Читайте также:

Власти Новокузнецка заговорили о строительстве ещё одного моста через Томь

На Алтае отремонтируют сразу двадцать мостов