Нижний Новгород, , 08:43 — REGNUM В профильный комитет Законодательного собрания Нижегородской области губернатор внёс очередной пакет поправок к региональному бюджету. Вырастет как доходная, так и расходная часть, а также дефицит бюджета на 2019 год — на 131,15 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Доходную часть областного бюджета планируют увеличить на 166,23 млн рублей — до 174,85 млрд рублей, расходную — на 166,23 млн рублей (до 185,869 млрд рублей). Дефицит составит более 11,019 млрд рублей.

На 2020 год доходная и расходная части также вырастут — на 403,804 млн рублей, составив 171,088 млрд рублей. Дефицит на следующий год не прогнозируется.

Поправки связаны в основном с увеличением расходов на субсидии на внутренние авиаперевозки, подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, изменением адресной инвестиционной программы, а также уточнением федеральных безвозмездных траншей. К примеру, на документацию для ремонта и реставрации участка от Георгиевской до Коромысловой башни и подсветку Нижегородского кремля выделят 21,12 млн рублей, на оснащение оборудованием киноцентра «Рекорд» в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода — 11 731,8 тыс. рублей.

Помимо этого, губернатором в профильный комитет на утверждение депутатам подан проект закона о заключении допсоглашений с Минфином РФ о предоставлении области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита. Само соглашение было заключено министерством финансов региона 19 августа 2019 года.