Петропавловск-Камчатский, , 08:48 — REGNUM Лососевая путина на Камчатке будет полностью завершена 23 сентября. Многие промысловые компании уже демонтировали ставные невода, суточные уловы незначительные, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Итог лососевой путины — 377 тыс. тонн. В краевом минрыбхозе подчеркнули, что для «нерыбного», то есть нечетного года это хороший улов, который даёт рыбакам Камчатки большие надежды.

Как сообщало ИА REGNUM, завершить лососевую путину на Камчатке планировали с итогом в 360 тыс. тонн, но в результате итог оказался намного успешнее.