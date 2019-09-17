Додома, , 08:32 — REGNUM Всемирный банк одобрил Танзании кредит в размере 450 миллионов долларов США, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление банка, в котором также сообщалось о выпуске первого транша средств для восточноафриканской нации.

По данным журналистов агентства, выдача средств была заморожена в прошлом году из-за обеспокоенности политикой правительства Танзании. Среди спорных вопросов — принятие закона, запрещающего ставить под сомнение официальную статистику, а также исключение беременных девочек из государственных школ.

В июне 2019 года правительство Танзании внесло поправки в закон о статистике, за нарушение которого была устранена угроза тюремного заключения. Однако страна пока что не объявила об изменениях в законе о подростковой беременности.

Одобренное финансирование будет осуществляться за счет Международной ассоциации развития (МАР), которая предоставляет гранты или займы под низкие проценты беднейшим странам мира. Она включает в себя программу сокращения масштабов нищеты, которая поможет примерно пяти миллионам танзанийцев, говорится в заявлении банка.

«Всемирный банк взаимодействует с правительством Танзании по ряду политических вопросов, которые привели к задержке финансирования с 2018 года» , — говорится в заявлении Всемирного банка.

«Одобрение этого проекта свидетельствует об усилиях правительства Танзании по решению политических вопросов путем внесения поправок в закон о статистике (2018 год) в соответствии с международной практикой, а также о приверженности правительства оказанию содействия всем девочкам в получении образования», — говорится в заявлении.

Правительство страны работает над разблокированием изначальной одобренной банком полной суммы финансирования в размере $1,7 млрд, которое было заморожено в прошлом году.