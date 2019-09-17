Барнаул, , 08:23 — REGNUM Инициативу депутатов Госдумы РФ относительно новых ограничений на продажу спиртного, «концептуально» поддержанную российским правительством, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал депутат Барнаульской гордумы, директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев.

По его словам, российское законодательство уже давно идёт к идее запрета продажи алкоголя в барах и кафе с маленькими залами обслуживания, расположенных в жилых домах.

«При этом совершенно понятно, что закроется большая часть предприятий общественного питания, торгующих алкоголем. К сожалению, среди них есть много добросовестных, которые тоже закроются по причине того, что их зона обслуживания составляет менее 20 квадратных метров. Производители и оптовый сегмент, скорее всего, ничего не потеряют, а оставшиеся торговые точки — предприятия общепита — даже выиграют, потому что заберут на себя освободившийся объем закрытых торговых точек — их рентабельность подрастёт, а производители будут продавать те же объемы через меньшее количество точек.

Александр Локтев Но, повторюсь, все-таки не квадратными метрами, наверное, нужно мерить качество обслуживания. Псевдообщепит всё равно найдёт лазейку — как ему работать дальше. Это печально, потому как мы все за культуру потребления пива, мы за тех представителей розницы, которые качественно обслуживают потребителей и продают достойный продукт без применения «серых схем», — отметил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Правительство РФ, скорее всего, поддержит законопроект депутатов Госдумы РФ, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м.

В пояснительной записке к этой инициативе, подготовленной группой депутатов Госдумы от «Единой России», сказано, что ограничения необходимы для обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. Вместе с тем существует мнение, что в случае принятия такого законопроекта закрыть придётся порядка 10 тыс. заведений по всей стране, прежде всего, точек по продаже пива.

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