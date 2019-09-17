Новосибирск, , 08:20 — REGNUM В Новосибирскую область начали прибывать участники международного форума «Технопром-2019», который откроется завтра, 18 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, участники приезжают из регионов России и зарубежных стран.

«В работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители научных организаций, представители широкого круга инновационных компаний, экспертного сообщества», — отметили в администрации области.

Отметим, что деловая программа форума насчитывает почти 100 мероприятий. В первый день работы — 18 сентября — состоится пленарное заседание «Наука новой эры: технологии трансформации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на площадке «Технопрома» в Новосибирске пройдёт очередное заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование и наука».

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