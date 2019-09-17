Нижний Новгород, , 08:19 — REGNUM Проект низконапорного гидроузла, за счёт строительства которого планируют решить проблему с судоходством на Волге, снова стал основанием для судебного спора. Самарский арбитраж в ближайшее время начнёт рассмотрение иска московского АО «Центральное производственно-геологическое объединение» к генпроектировщику объекта — ООО «Техтрансстрой» о взыскании долга по договору субподряда на проектно-изыскательские работы, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан в августе 2018 года с требованием «о взыскании 299 652 рублей 59 копеек задолженности по договору субподряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла» №220 от 23.10.2017 года, 25 423 рублей 26 копеек. процентов за пользование чужими денежными средствами за период просрочки оплаты с 26.06.2018 по 09.08.2019 год, процентов за пользование чужими денежными средствами начиная с 10.08.2019 года по день фактической оплаты суммы основного долга». Третьим лицом привлечён заказчик проекта — ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей.

Дело будет рассмотрено в порядке упрощённого производства, дата слушаний пока неизвестна.

«Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в срок до 1 октября 2019 года», — уточняется в определении суда.

Напомним, в сентябре 2019 года вице-премьер Максим Акимов заявил, что проекту быть, несмотря на протесты жителей. На сегодня идёт расчёт сумм компенсаций владельцем того имущества, что попадёт в зону затопления при реализации проекта. Проект стоимостью 43 млрд рублей призван решить проблему судоходства на одном из участков — от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов. Сложности возникли из-за того, что Чебоксарская ГЭС, введённая свыше 50 лет назад, была сдана на не проектной отметке — на 63 метров вместо 68. Многие годы власти трёх регионов, чьи интересы затрагиваются — Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области — не могли прийти к компромиссу. Если первые настаивают на подъёме отметки до проектной, то два других региона против этого. Низконапорный гидроузел был предложен нижегородскими властями как альтернатива, но сразу же вызвал протесты у жителей, настаивающих на том, что строительство приведёт к ухудшению экологической обстановки — в зону затопления попадают кладбища, скотомогильники и прочие опасные объекты.

Проект гидроузла в рамках госконтракта, где заказчиком выступает ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», разработала компания из Самары — ООО «Техтрансстрой». Стоимость работ составила почти 1 млрд рублей. Между заказчиком и исполнителем в судах на рассмотрении находятся несколько финансовых споров.

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