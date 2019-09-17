Благовещенск, , 08:21 — REGNUM В Приамурье завершены выплаты обманутым дольщикам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего за предоставлением меры государственной поддержки обратилось 413 участников долевого строительства, из которых 381 человек был внесен в реестр. За счёт средств областного бюджета им было выплачено 379 млн рублей.

В настоящее время правительство Амурской области прорабатывает вопрос о продолжении этой программы, чтобы выплаты смогли получить те, кто соответствует критериям, но не успел подать документы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии обманутые дольщики создали свой жилищно-строительный кооператив после того, как строительная компания объявила себя банкротом.