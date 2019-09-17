Невинномысск, Ставропольский край, , 08:20 — REGNUM Доходы моногорода Невинномысска Ставропольского края за полтора года с момента создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) выросли на 23,81% или почти на 544 млн рублей. Об этом ИА REGNUM 17 сентября сообщили в управлении по информационной политике правительства региона.

На сегодняшний день на территории опережающего развития работают семь резидентов, ещё две компании готовятся к регистрации. Сумма инвестиций составит порядка 3,3 млрд рублей, планируется создать 509 рабочих мест.

Вместе с тем в разработке у властей Невинномысска находится ещё 37 инвестиционных проектов, которые могут принести 59,9 млрд рублей инвестиций и дать моногороду 3,5 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, постановление о создании ТОСЭР «Невинномысск» было принято правительством России в декабре 2017 года. Предприниматели, которые входят в эту зону, освобождаются от налога на землю и имущество, а также первые пять лет платят только 5% налога на прибыль.

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