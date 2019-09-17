Сеул, , 08:17 — REGNUM Южная Корея занимает 15-е место в мире по доле на мировом валютном рынке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на апрель 2019 года объем операций на валютном рынке составил $6,6 трлн, что на 30,1% больше по сравнению с апрелем 2016 годом.

Специалисты отметили, что ежедневный объем операций также вырос на 34,6%, до $3,2 трлн.

Объем операций на рынке Южной Кореи за три года также увеличился на 15,7%, до $55,32 млрд в день. Общая доля Южной Кореи на мировом валютном рынке составила 0,7%, что позволило занять 15-ю строчку в рейтинге. По сравнению с прошлым годом Южная Корея увеличила долю на рынке на 0,1%, но опустилась на одну строчку ниже.

Известно, что первое место на мировом валютном рынке занимает Великобритания с показателем 43,1%. За ней следуют США — 16,5%, Сингапур и Гонконг — по 7,6%.