Пекин, , 07:59 — REGNUM Россия и Китай являются естественными экономическими партнерами с хорошими перспективами на будущее. Об этом в интервью китайской газете China Daily накануне встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна в Санкт-Петербурге заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

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Костин подчеркнул, что опыт работы международной финансовой группы в Китае является примером практического китайско-российского экономического сотрудничества. По словам председателя правления, банк считает китайский рынок первостепенно важным. Он отметил, что хотя большинство торговых операций между двумя странами по-прежнему осуществляются в долларах США, доля других валют, в том числе юаня и рубля, растёт.

Председатель правления призвал к созданию надёжных двусторонних механизмов расчётов и платежей для предотвращения любого ущерба экономическому сотрудничеству в условиях международных вызовов санкций и торговых войн.

«Учитывая объёмы торговли между нашими странами, крайне важно обеспечить стабильность и безопасность соответствующих финансовых услуг», — подчеркнул Костин.

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Как сообщало ИА REGNUM, за восемь месяцев 2019 года объём двусторонней торговли между Китаем и Россией вырос на 4,5% и составил $70,59 млрд. Прямые китайские инвестиции в Россию выросли на 13% относительно первых семи месяцев 2018 года за аналогичный период текущего года и покрыли целый ряд секторов, включая энергетику, сельское хозяйство и лесную сферу, а также автомобилестроение и пищевую промышленность.

Добавим, что двусторонний торговый оборот между странами в 2018 году достиг $100 млрд. К 2024-му Россия и Китай намерены выйти на объёмы в $200 млрд.

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