Вашингтон, 17 сентября 2019, 08:05 — REGNUM Торговое соглашение между США и Японией может войти в противоречие с правилами Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в редакционной статье издания Bloomberg.
В издании подчеркнули, что данное торговое соглашения может не оправдать ожидания и войти в противоречие с правилами ВТО, что, безусловно, вызовет недовольство у других участников ТТП-11, которым придётся конкурировать с американскими фермерами, при этом они не смогут расширить свой доступ к рынкам США.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Соединённые Штаты и Япония согласовали первоначальное торговое соглашение.
Япония намерена снизить торговые пошлины на импорт американской говядины и свинины, а также других продуктов, до уровней, которыми пользуются другие страны, подписавшие Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнёрстве, также известное как ТТП-11(переименованное после того, как США вышли из первоначального соглашения ТТП).
Соединённые Штаты, в свою очередь, снизят торговые пошлины в отношении некоторых японских сельскохозяйственных и промышленных товаров.
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