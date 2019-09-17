Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Торговое соглашение между США и Японией может войти в противоречие с правилами Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в редакционной статье издания Bloomberg.

«Понятно, почему Трамп (глава США Дональд Трамп) стремится заключить торговое соглашение с Японией. Американские фермеры, уже пострадавшие от последствий торговой войны с Китаем, неуклонно продолжали терять свои позиции на рынке Японии из-за того, что их вытесняли такие страны, как Канада и Австралия, которые подписали более широкое тихоокеанское торговое соглашение. Трампу нужны конкретные внешнеполитические победы, чтобы заручиться поддержкой избирателей», — говорится в статье.

В издании подчеркнули, что данное торговое соглашения может не оправдать ожидания и войти в противоречие с правилами ВТО, что, безусловно, вызовет недовольство у других участников ТТП-11, которым придётся конкурировать с американскими фермерами, при этом они не смогут расширить свой доступ к рынкам США.

«Самое главное заключается в том, что угроза возможных торговых пошлин США в отношении импорта японских автомобилей никуда не исчезла. Это обстоятельство сохранит неопределённость, которая будет препятствовать экономическому планированию и инвестициям», — добавили в издании.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Соединённые Штаты и Япония согласовали первоначальное торговое соглашение.

Япония намерена снизить торговые пошлины на импорт американской говядины и свинины, а также других продуктов, до уровней, которыми пользуются другие страны, подписавшие Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнёрстве, также известное как ТТП-11(переименованное после того, как США вышли из первоначального соглашения ТТП).

Соединённые Штаты, в свою очередь, снизят торговые пошлины в отношении некоторых японских сельскохозяйственных и промышленных товаров.

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