Уфа, , 08:00 — REGNUM 4 тысячи подъездов будет отремонтировано в Башкирии к концу текущего года. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам чиновников, на сегодняшний день ремонтные работы идут в 3310 подъездах. Там меняются входные двери, окна, идет покраска стен, укладывается плитка на первых этажах, сетевых коммуникаций размещаются в специальные короба, меняются при необходимости почтовые ящики.

К концу 2019 года запланировано отремонтировать порядка 4 тысяч подъездов.

По словам врио главы Башкирии Радия Хабирова, в республике необходимо сделать ремонт ещё 20 тысяч подъездов.

«Вы же видели, какие в домах бывают подъезды. Туда даже заходить страшно. К 2024 году должны зайти во все подъезды, а жителей попросить бережно относиться к ремонту, потому что потом такой возможности, как сейчас, у нас может и не быть», — сообщил он на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики.