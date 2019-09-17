Москва, , 07:57 — REGNUM В России кредитная нагрузка населения в 75% регионов превысила пик 2013−2014 годов, говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

Жорж де Латур. Платеж (У ростовщика). 1635

По данным регулятора, такая высокая кредитная нагрузка сдерживает рост кредитования населения. Так, в мае — июле во всех федеральных округах России темпы роста розничного кредитования замедлялись.

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В отдельных регионах прирост кредитного портфеля физлиц в июле находился в диапазоне от 15 до 27−28%, при этом в Крыму и Севастополе кредитный портфель физлиц вырос на 65 и 81%. Регулятор объяснил это «догоняющим характером роста потребительского кредитования в этих регионах».

В начале сентября в Центробанке сообщили, что долговая нагрузка жителей за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась с 9,9 до 10,4% (в 2014 году пиковый показатель составлял 10,4%). При этом долговая нагрузка граждан в текущем году достигнет максимума 2014 года или даже его превзойдет, отмечали в ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), с трудностями при выплате кредита лично сталкивались 16% жителей России, чаще всего люди рабочих профессий (22%), с невысоким доходом (24%) и граждане 35−44 лет (23%).

Отметим, что большинство жителей России (67%) уверены, что кредиты усложняют и ухудшают жизнь. Среди бедных людей, которым не хватает денег на еду и одежду, так думают 73%.

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