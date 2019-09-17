Павловский район, Нижегородская область, , 07:55 — REGNUM В нижегородский арбитраж поступил банкротный иск к одной из областных птицефабрик. Исковое заявление к АО «Птицефабрика «Ворсменская» из Павловского района пока не принято к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск о банкротстве птицефабрики

Иск поступил от индивидуального предпринимателя Сергея Хазова 12 сентября 2019 года. Сумма претензий — 890 тыс. рублей. Финансовые претензии к ответчику есть и у других компаний. Так в августе с гражданским иском к АО обратилось ООО Торговый Дом «РусАгро». Дело до конца пока не рассмотрено, сумма претензий — более 1,768 млн рублей.

На сайте птицефабрике уточняется, что она работает с 1977 году, как предприятие яичного направления. На 2016 год у компании было свыше 0,5 млн несушек.

По данным ЕГРЮЛ, в нынешней правовой форме компания учреждена в декабре 1993 года в деревне Ясенцы. Уставный капитал — 100,746 тыс. рублей. Компания в разные годы выступала учредителем пяти юрлиц, в том числе ЗАО «Торговый дом «Нижегородптица» (на сегодня ликвидировано). Из открытых источников известно, что на фабрике работают почти 300 человек.

Напомним, в начале сентября 2019 года иск о банкротстве был подан ещё к одному птицекомплексу Поволжья. Налоговая служба обратилась с соответствующим иском к СПК «Птицефабрика Горномарийская» из Марий Эл.

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