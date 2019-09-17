Уфа, , 07:44 — REGNUM 404 благоустроенных двора получат к 1 ноября более 300 тысяч жителей Башкирии, проживающих в 900 многоквартирных домах. Об этом 16 сентября сообщил и.о. вице-премьера — министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борис Беляев на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики.

По его словам, 29 муниципалитетов, в которых зафиксирован недостаток средств для завершения благоустройства придомовых территорий, получат дополнительное финансирование в размере 108 млн рублей.

«Мы начали формировать перечень дворов на 2020 год. До конца сентября проводятся собрания с жителями», — сообщил Борис Беляев.

По его словам, муниципалитеты должны представить дизайн-проекты дворов до 10 октября. Это необходимо для того, чтобы чиновники смогли к 1 ноября подготовить финансовое обоснование на следующий год.

По словам врио главы Башкирии Радия Хабирова, в следующем году в республике будет благоустроено также более 400 дворов.

Напомним, благоустройство придомовой территории проходит в рамках реализации регионального проекта «Башкирские дворики», который рассчитан до 2024 года.