Москва, 17 сентября 2019, 07:39 — REGNUM Сегодня, 17 сентября, глава Российского государства Владимир Путин посетит Кризисный центр МЧС России, сообщается на сайте Кремля.
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В центре управления в кризисных ситуациях МЧС президент проведет совещание.
Главная тема — вопросы ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года на Дальний Восток обрушился сильный паводок. Реки выходили из берегов и затапливали населённые пункты. Пострадали такие регионы, как Хабаровский край, ЕАО, Амурская область, Иркутская область.
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