Лагос, Нигерия, , 07:58 — REGNUM Международный Комитет Красного Креста (МККК) намеревается привлечь частных инвесторов к потенциально прибыльным проектам в районах, пострадавших от конфликтов. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление главы организации.

Глава МККК сообщил бизнес-лидерам в коммерческой столице Нигерии Лагосе, что он планирует запустить пять-десять новых механизмов финансирования в пострадавших от конфликта районах по всему миру, в которые инвесторы обычно не рискуют осуществлять капиталовложения. Нововведения будут проведены к 2025 году.

Частные денежные средства позволят перемещенным лицам получить долгосрочный доступ к продовольствию, воде и жилью, не полагаясь на автоколонны помощи, заявил глава МККК Петер Маурер. В идеале, по его словам, деньги могли бы также помочь им начать свой собственный малый бизнес или содержать фермы.

«С более длительными, более затяжными конфликтами… мы должны дать людям возможность получать доход, — сказал Маурер. — Даже если они находятся в лагерях беженцев, даже если они находятся в лагерях для внутренне перемещенных лиц, они хотят что-то делать».

МККК будет использовать новые модели финансирования по всему миру, но Маурер отметил, что богатые деньгами предприятия Нигерии и наличие в стране конфликтных регионов делают его идеальной экспериментальной площадкой.

Десятилетний мятеж, развязанный воинствующей исламистской группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке Нигерии, вынудил более 2 миллионов человек покинуть свои дома в условиях одного из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире.