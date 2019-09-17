Пермь, , 07:04 — REGNUM В Перми чиновники предлагают предпринимателям ряд компенсаций в связи с досрочной отменой единого налога на вменённый доход (ЕНВД), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В частности, планируется установить выплаты в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением (изготовлением) типового нестационарного торгового объекта (НТО). Выплата предусматривается и для компенсации части остаточной стоимости некапитальных строений, сооружений в связи с их утилизацией. Эта мера будет носить единовременный характер.

Также предпринимателям предлагают субсидии приведение в соответствие с установленными требованиями входных групп нежилых помещений, расположенных на первых этажах зданий в центре краевой столицы.

Напомним, ЕНДВ в России действует до 2021 года. В Перми решили отменить этот вид налога досрочно. Документ уже внесен в гордуму.

Чтобы компенсировать выпадающие доходы местного бюджета и сделать безболезненным переход на новую систему налогообложения, из краевого бюджета предусмотрены дотации. За два года Пермь получит около 1,3 млрд рублей.

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