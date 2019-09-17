Челябинск, , 07:02 — REGNUM В Челябинске до сих пор не закончены дорожные работы на развязке улиц Дарвина и Блюхера. Врио мэра города Наталья Котова обеспокоена ситуацией и требует от подрядчика ускорения.

«Жителям города нужно ездить беспрепятственно. Их не устраивает, что эти работы велись все лето. Сейчас уже осень настала, а работы все еще идут», — заявила врио мэра.

Она добавила, что контракт на ремонт развязки двухгодичный, но все дорожные работы нужно завершить до конца 2019 года, и просит завершить работы, мешающие движению транспорта. Для этого предлагает пересмотреть графики.

В свою очередь, представители подрядчика отмечают, что работы задерживаются из-за переноса газовых сетей и линий связи. К 25 октября дорожные работы предстоит закончить.

«Если есть вопросы с сетевиками, обратитесь ко мне, я вам буду помогать», — призвала Котова.

Как сообщало ИА REGNUM, по дорожному нацпроекту на улицы Челябинска уложено 68% асфальта. Эти данные на утро 16 сентября. Из 18 участков работы завершены на 11. Ремонт продолжается.