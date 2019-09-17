Нижний Новгород, , 07:00 — REGNUM На благоустройство парков Нижнего Новгорода направят крупную сумму. На работы в одной из зон парка Победы потратят более 23 млн рублей, а для парка «Приокский» ищут проектировщика, объявив тендер на сумму более 160,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парк Победы Принт-скрин проекта из документации

Аукцион на определение подрядчика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации комплексного благоустройства территории парка «Приокский» пройдёт 26 сентября 2019 года. Начальная цена лота — 160 520 520 рублей, организатор — МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры». Финансировать работы будут из городского и областного бюджетов. Проект должен будет включать парк «Швейцария» (парк «Приокский») и прилегающие территории по проспекту Гагарина и вдоль набережной правого берега реки Оки. Разработка документации пройдёт в два этапа — до 28 февраля 2020 года. Проект должен предусмотреть размещение в том числе детского центра, эко-школы, смотровой башни рядом с памятников павшим нижегородцам, социального центра, музея, павильонов «Водного парка», коворкингов, кафе, оранжереи, ресторанного комплекса и многого другого.

В составе «Приокского» планируется создать восемь парков-атмосфер с различными функциональными назначениями, но общим дизайн-кодом.

Проект парка Приокский При

Парк Приокский.Планы

Парк Приокский.Проект

Также муниципальное учреждение «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности» объявило тендер на развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. На первый этап (зону павильона) планируется потратить 23 244 693,91 рубля. Для оплаты контракта задействуют субсидии из областного и городского бюджетов.

Аукцион пройдет 26 сентября 2019 года.