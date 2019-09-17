Челябинск, , 06:33 — REGNUM В Челябинске три дня в неделю будут проводиться ярмарки выходного дня. Такое решение озвучила врио мэра Наталья Котова на аппаратном совещании.

На площадках садоводы смогут продавать свою выращенную продукцию. Аренда места для них будет бесплатной.

Отметим, ярмарками выходного дня челябинские чиновники заинтересовались в Москве и решили внедрить такое же на Южном Урале. Правда, произойдёт это не раньше 2020 года. Ожидается, что нелегальные ларьки, которые сейчас представлены широко, будут вытеснены.