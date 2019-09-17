Оренбург, , 06:18 — REGNUM Из Казахстана в Россию пытались ввезти крупную партию табака для кальяна без маркировки. На международном пункте пропуска «Сагарчин» в Акбулакском районе Оренбургской области контрафакт изъят, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Стоимость табачных смесей оценивается в 6,6 млн рублей. По словам перевозчика, он купил табак у неизвестного продавца и планировал продавать в России.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — шесть лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.