Якутск, , 06:41 — REGNUM Дольщики двух недостроенных домов в Якутске создали свой жилищно-строительный кооператив после того, как застройщик объявил себя банкротом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Компания «Монолит-строй», которая возводила дома на Автодорожной, 19 и стала банкротом, обязана до конца ноября 2019 года завершить первую очередь. Участники созданного жилищно-строительного кооператива подписали об этом соглашение с минстроем Якутии.

По словам министра строительства республики Павла Аргунова, кооператив обратился в министерство с просьбой на получение субсидии для завершения строительства этого объекта.

«Мы приняли решение о предоставлении субсидии в 28 млн рублей из бюджета республики», — сказал чиновник.

Во второй очереди объекта возможно будет заменен застройщик, а деньги на завершение минстрой попросит у федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии создают фонд обманутых дольщиков и пайщиков, он будет финансироваться из федерального и регионального бюджетов. Действовать начнёт фонд в 2020 году.