Владивосток, , 06:38 — REGNUM На строительстве культурного кластера во Владивостоке сменился подрядчик. «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга отказался от контракта, ему на замену пришёл «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Смена подрядчика произошла ещё в начале сентября, и, как считает вице-премьер Ольга Голодец, это не повлияет на техническую сторону вопроса. Контракт будут исполнять структуры Геннадия Тимченко на тех же технических и финансовых основаниях, которые предлагались предшественнику, пишет KONKURENT.RU.

Возведение музейно-театрального комплекса начато по инициативе президента РФ Владимира Путина. Стоимость проекта оценивается в 30 млрд рублей, а в его состав войдут концертный зал, музейный комплекс, высшая школа театрального искусства. Общая площадь комплекса составит 120 тыс. кв. м. Расположится он на сопке Орлиное гнездо в центре Владивостока и на острове Русский рядом с ДВФУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, культурный кластер в Севастополе объединит ведущие музеи, школы музыкального, театрального и хореографического искусства, образовательные центры, кинотеатры, парки. Масштабный комплекс даст и возможность сотням талантливых детей Севастополя и Крыма получить лучшее художественное образование.