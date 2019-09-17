Москва, , 05:50 — REGNUM Московский арбитраж принял к производству банкротный иск АО «Внешнеторговое объединение «Судоимпорт», работающего в сфере судостроения с 1954 года. Тысячи судов, сошедших с конвейера предприятия, бороздят моря под флагами разных стран. Предприятие самостоятельно обратилось с иском, слушания по делу начнутся 22 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«03.09.2019 года (согласно штампу канцелярии суда) в арбитражный суд города Москвы поступило заявление акционерного общества «Внешнеторговое объединение «Судоимпорт» о признании его несостоятельным (банкротом). Представленные документы являются достаточными для принятия заявления о признании должника банкротом к производству», — отмечается в определении суда.

Арбитражный управляющий предложен из числа участников НП САУ «Возрождение» (Москва).

Напомним, судостроитель работает с 1954 года, став преемником одноимённого госпредприятия, и выпуская разные типы судов для разных стран. В 2005 году им был подписан договор с ФГУП «Росморпорт» на строительство с проектированием ледоколов, портовых буксиров, судов для экологического мониторинга. Российским судовладельцам были поставлены танкеры-продуктовозы, траулеры-рыбозаводы, что работают в Северных морях, рыбопромысловые суда. Компания производила ремонт судов различного класса и для военно-морского флота России. На сайте общества отмечается, что «многим российским и зарубежным судостроительным и судоходным компаниям широко известно внешнеэкономическое объединение «Судоимпорт», а за прошедшие годы «импорт составил около 12 000 судов и плавучих средств».

В разные года общество выступало учредителем двух юрлиц — нижегородского «Трал» и московского «Инфотеля». На сегодня они ликвидированы. Глава банкротящегося судостроительного предприятия Михаил Максименко также входит в состав научно-экспертного совета Морской коллегии при российском правительстве.

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