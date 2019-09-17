Вашингтон, , 05:38 — REGNUM Соглашение по торговым пошлинам с Японией Соединённые Штаты подпишут «в ближайшие недели», сообщили в пресс-службе Белого дома.

Отмечается, что президент Штатов Дональд Трамп анонсировал заключение с Токио «предварительного торгового соглашения по пошлинным барьерам». Американское руководство рассчитывает, что вскоре удастся заключить окончательное соглашение.

Напомним, 11 месяцев назад Трамп заявил, что будет добиваться договорённости с Токио по торговле. В результате Вашингтон рассчитывает достичь большей «справедливости» в торговле с Японией.

Со своей стороны Токио, если подпишет со Штатами торговое соглашение, снизит или даже совсем отменит пошлины на американские вина и говядину.

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