Казань, , 05:20 — REGNUM Арбитраж Татарии принял к производству иск муниципального казённого учреждения «Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования Казани» к общественной организации «Общество инвалидов Афганистана Республики Татарстан». Истец требует с ответчика неосновательное обогащение. Слушания по делу начнутся 9 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 6 сентября, на октябрь назначено предварительное заседание. Речь в споре идёт «о взыскании неосновательного обогащения в размере 3 028 920 руб., процентов в размере 489 860 руб. 72 копеек». Подробности претензий неизвестны.

Между тем в 2015 году комитет уже обращался с иском к обществу. Тогда речь шла обязании вернуть нежилое помещение в здании на улице Нагорная, 35/18 общей площадью 224,5 кв. м, которое в 2009 году было безвозмездно передано для социального обслуживания инвалидов. Комитет провёл проверку и оказалось, что помещение «длительное время находится в крайне неудовлетворительном состоянии». Иск суд удовлетворил.