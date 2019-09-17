Казань, , 05:09 — REGNUM В столице Татарии не все ведомственные котельные готовы к началу нового отопительного сезона. О том, что котельная в жилом массиве Отары, что отвечает за теплоснабжение двух домов, стала исключением в этом сезоне по технической готовности сообщил глава комитета ЖКХ исполкома города Дмитрий Анисимов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На совещании по вопросу готовности Казани к старту отопительного сезона Анисимов уточнил, что пока собственник котельной в Отарах — ООО «Монтажстрой» обязано обеспечить сохранение действующей схемы теплоснабжения, но уже в 2020 году дома переключат «от проблемной ведомственной котельной». Давать тепло жителям домов в Отарах со следующего года будут газовые котлы наружного размещения.

Остальные 90 домов и соцобъектов, что обслуживаются ведомственными котельными, технически готовы к пуску тепла.

На середину сентября 2019 года в Казани в целом 99% многоквартирников подготовлены к запуску отопления — это 5270 объектов, а в оставшихся 60 домах завершаются капремонты, после чего они также будут готовы к сезону. Также полностью подготовлена и соцсфера — все 783 объекта.

Стартует отопительный сезон после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха будет +8 градусов. В 2018 году отопительный сезон начали с 1 октября.