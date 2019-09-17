Сан-Рамон, , 05:02 — REGNUM Действия американского президента Дональда Трампа в связи с атакой на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии правильны, заявил гендиректор Chevron Майкл Уирт в эфире CNBC.

По словам Уирта, Трамп верно действует, решая в связи со случившимся использовать национальные стратегические резервы нефти. Такая реакция, отмечаем глава нефтяного гиганта, успокаивающе подействует на рынок.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября два завода Saudi Aramco были атакованы дронами. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы, но США воспользовались этими событиями, чтобы обвинить Иран.

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