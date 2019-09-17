Петропавловск-Камчатский, , 05:01 — REGNUM В Камчатском крае шестой раз с начала 2019 года подорожал бензин. Литр АИ 92 стоит 47,62 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В среднем бензин подорожал на 25 копеек за литр. АИ 95 на АЗС стоит до 51,33 рубля.

Неизменной пока остаётся стоимость дизельного топлива. С января 2019 года его цена равна 53,23 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года бензин на полуострове дорожал трижды.