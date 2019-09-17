Бразилиа, , 04:30 — REGNUM Цены на бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты для внутреннего рынка Бразилии не будут повышены. О решении Бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras не предпринимать резких шагов до стабилизации ситуации с нефтедобычей сообщил портал G1.

Компания ожидает продолжения колебания мировых цен на нефть в ближайшие дни, но рассчитывает удержать стабильные цены на свою продукцию, минимизируя собственные риски, прибегая к хеджированию сделок.

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Напомним, весной 2018 года повышение государственной нефтяной компанией Petrobras цен на топливо спровоцировало масштабные акции протеста дальнобойщиков — блокаду автомагистралей по всей стране. Это привело к массовому дефициту товаров первой необходимости во многих городах, перебоям в работе государственных учреждений, общим потерям экономики Бразилии более $3 млрд.

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