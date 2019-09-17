Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Запасы нефти в США и возможности других нефтедобывающих стран не делают проблемой возможный рост цен после атак на саудовские нефтяные объекты, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

«Цены не очень сильно поднялись, у нас серьезные стратегические резервные ресурсы. Мы можем задействовать их небольшое количество, — сказал Трамп. — Другие страны, например Бахрейн, также могут быть более щедрыми. Так что это не проблема».

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Также Трамп подчеркнул, что США хотят избежать конфликта с Ираном, который, вероятно, стоит за атаками на нефтяную отрасль Саудовской Аравии, но не исключают военного ответа.

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