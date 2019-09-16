Казань, , 21:53 — REGNUM ПАО «Татнефть» по итогам 2018 года попало в рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Штаб-квартира компании находится в Альметьевске (Татария), а генеральным директором является родной брат первого исполнительного вице-президента лидера рейтинга — компании «Лукойл» — Наиль Маганов.

По итогам 2018 года выручка компании составила 910,5 млрд рублей. «Татнефть» занимает пятое место в рейтинге.

Отмечается, что 36% обыкновенных акций компании принадлежат правительству Татарии, а глава республики Рустам Минниханов возглавляет Совет директоров «Татнефти».

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года в Татарии добыча нефти выросла относительно этого же периода 2018 года на 3%, в «Татнефти» рост составил 3,9%. В республике добыли в целом свыше 18,2 млн тонн. В нефтегазохимическом комплексе между тем отмечались проблемы, которые признали представители отрасли. В частности, в данном сегменте не был достигнут план по темпам роста — вместо 21% был прирост на 8% по отгрузке продукции, — до 860 млрд рублей. Шинный комплекс «Татнефти» вынужден был сократить выпуск продукции почти на 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в седьмой раз текущий рейтинг возглавила компания «Лукойл», выручка которой в прошлом году составила 8,036 трлн рублей. Из компаний энергетического сектора в топ-10 попали также «Сургутнефтегаз» — второе место и 1,533 трлн рублей, НОВАТЭК — шестое место и 831,8 млрд рублей.