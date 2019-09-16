Душанбе, , 21:40 — REGNUM На начальном этапе своей работы два агрегата Рогунской ГЭС будут вырабатывать лишь 1/6 часть от своей проектной мощности, то есть от 80 МВт до 120 МВт. При этом объём выработки электроэнергии будет постепенно увеличиваться по мере того, как водохранилища будут заполняться водой. Как сообщил «Авеста» источник в профильных энергетических ведомствах Таджикистана, это предусмотрено техническими параметрами проекта.

По словам источника, мощность выработки электроэнергии агрегатами Рогунской ГЭС зависит от напора, высоты и объема воды в водохранилище.

Отметим, что на начало сентября 2019 года объем накопившейся в водохранилище Рогунской гидроэлектростанции воды составил 200 млн кубометров.

Напомним, что Рогунская ГЭС — самая крупная гидроэлектростанция страны, расположенная в 110 км от Душанбе на реке Вахш. Второй агрегат станции был запущен в торжественной обстановке неделю назад — 9 сентября, в День независимости Таджикистана.