Лондон, , 21:17 — REGNUM Цены на нефть в понедельник, 16 сентября, выросли в среднем на 15% на фоне падения добычи в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Так, фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 15,3% к уровню закрытия вчерашних торгов — до $69,65 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 14,8% — до $63,1 за баррель.

Цены на нефть растут после атаки на два крупнейших нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии, принадлежащих государственной компании Saudi Aramco, в результате которой суточный объём добычи нефти в стране упал почти на половину.

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