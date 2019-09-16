Пенза, , 21:17 — REGNUM Бакунинский мост через Суру, соединяющий две крупные части Пензы — микрорайон ГПЗ-24 и центр, будет полностью закрыт для движения 19 сентября в связи с началом реконструкции. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

По словам и.о. главы администрации Сергея Волкова, мост является ключевым объектом с точки зрения организации движения, при этом без реконструкция дальнейшая его эксплуатация не представляется возможной.

Все работы планируется завершить к сентябрю 2021 года, общая стоимость — около 930 млн рублей.

Глава Управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов уточнил, что демонтаж инженерной инфраструктуры уже начат, затем будет удалена дорожная одежда, перила, опоры освещения.

Новый мост будет трехплосным, с велосипедными и пешеходными дорожками. В перспективе число полос движения может быть увеличено до четырех.

В период проведения работ изменят схему движения 11 маршрутов городского транспорта.

ИА REGNUM напоминает, в ноябре 2017 года после реконструкции был открыт Свердловский мост, который также связывал две части города. 90% средств на реконструкцию было выделено от сборов системы «Платон», общая стоимость работ составила около 400 млн рублей. Реконструкция Бакунинского моста будет проводиться в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».