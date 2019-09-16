Ижевск, , 20:51 — REGNUM Удмуртия в рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура» получит до 2024 года около 1,6 млрд рублей. Об этом заявил министр культуры республики Владимир Соловьев порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, первый год реализации нацпроекта — «пристрелочный». Только до конца 2019 года из федерального бюджета поступит около 260 млн рублей, из них 178 млн рублей — на ремонт Национальной библиотеки.

В следующем году около 36,5 млн рублей поступит для школ искусств региона на инструменты, оборудование и мебель, 32 млн рублей пойдут на автобусы для сельских ДК. В 2022 году поступит 146 млн рублей на культурный центр (Дом культуры) в Глазове.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца года в Удмуртии в рамках реализации региональной программы «Культурная среда» национального проекта «Культура» отремонтируют девять Домов культуры в сельской местности. Работы ведутся в зданиях учреждений Алнашского, Вавожского, Воткинского, Кезского, Сарапульского, Увинского, Шарканского, Ярского и Завьяловского районов.

Кроме того, заканчивается ремонт концертного зала удмуртской филармонии, который проводится впервые с 1973 года.