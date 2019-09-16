Ижевск, , 20:20 — REGNUM Рост валового производства молока в Удмуртии по итогам января — августа составил 6,5%. За указанный период фермеры и сельхозпредприятия получили надои в размере 513,1 тыс. тонн, сообщили ИА REGNUM в минсельхозе республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 31,2 тыс. тонн.

Молоко Imoflow

Объемы реализации молока выросли на 8% — до 427,4 тыс. тонн. Общереспубликанский показатель среднесуточного надоя составил 17,5 кг на одну корову.

Закупочная цена установилась на уровне 22,95 рубля за кг. В течение года стоимость молока выросла более чем на 1 рубль за кг.

В то же время, по словам профильного министра Ольги Абрамовой, есть первые предвестники того, что в будущем году может случиться снижение. В этой связи необходимо уделить максимальное внимание качеству сырья.

По состоянию на 9 сентября, оказанная господдержка молочной отрасли из бюджетов двух уровней составила 1,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, молочная отрасль республики в 2018 году испытывала проблемы со сбытом продукции. С начала года цена доходила до критически низкого уровня в 18,5 рубля за кг, глава минсельхоза региона ранее называла такую цену на сырое молоко «дном». По мнению главы Удмуртии Александра Бречалова, предыдущий год все равно стал успешным для отрасли с точки зрения как производственных, так и финансово-экономических показателей.