Москва, , 20:15 — REGNUM Промышленное производство в России в августе выросло на 2,5%, а в годовом выражении — на 2,9%. Такие данные приводит 16 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с января по август 2019 года показатель вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Росстата, позитивную динамику в августе продемонстрировали все наблюдаемые сферы промышленного производства. Так, рост в сырьевом секторе составил 3,1% в годовом выражении, в обрабатывающих отраслях — 2,7%.

Наибольший рост в сырьевых отраслях показала добыча цветных металлов — на 10,9% в годовом выражении. Добыча нерудных полезных ископаемых выросла на 11,3%. Производство нефтепродуктов увеличилось на 3,3%, в том числе бензина всех сортов — на 7,9%, дизельного топлива — на 7,2%. В обрабатывающих отраслях на 4,1% выросли объёмы производства пищевой продукции. Объём производства химических веществ увеличился на 6,7%.