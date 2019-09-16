Сыктывкар, , 19:47 — REGNUM 150 млн рублей задолжали работодатели Коми своим сотрудникам. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве труда.

По данным министерства, более 70% долгов связаны с банкротством предприятий. Длительность процедуры банкротства, как отмечают чиновники, затягивает процесс выдачи долгов.

Как сообщает ИА Комиинформ со ссылкой на Госинспекцию труда, в течение года в ведомство поступило около 400 обращений по оплате труда. На сегодня было проведено 289 результативных проверок, установивших задержки по выплате зарплаты, отпускных, прочих гарантий и компенсации и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, суммарная задолженность по заработной плате в России по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 2 млрд 604,9 млн рублей.