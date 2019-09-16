Калининград, , 18:26 — REGNUM Средняя урожайность картофеля в Калининградской области существенно превышает среднероссийский показатель — 307 центнеров с гектара против 248,3, сообщила сегодня, 16 сентября, пресс-служба регионального правительства, которая подвела статистические данные начала массовой уборки урожая картофеля и овощей в регионе.

В целом по области уборка проходит на площади 3666 гектаров. Ключевыми являются Гурьевский городской округ, где посевы картофеля и овощей превышают 1,2 тыс. гектаров, на втором и третьем местах Славский и Гвардейский округа. Там посевы составляют 533 и 500 гектаров соответственно.

В настоящий момент убрано 39% картофеля и 31% овощей открытого грунта.