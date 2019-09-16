Тюмень, 16 сентября 2019, 18:25 — REGNUM В Тюмени управление МВД РФ по Тюменской области не оставляет надежды в четвёртый раз найти подрядчика на строительство дома для полицейских. Условия аукциона остаются неизменными, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.
Предыдущие тендеры были признаны несостоявшимися. Напомним, что цена контракта на возведение девятиэтажного дома на ул. Чайковского, 46 составляет 217,1 млн рублей. В доме должна быть 71 квартира. Во дворе предусмотрено устройство детской, автомобильной и спортивной площадок.
Очередной аукцион пройдёт 23 сентября.
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