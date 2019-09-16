Киев, , 18:05 — REGNUM Национальный банк Украины ожидает, что главный кредитор страны, МВФ, заключит с киевскими властями новую программу сотрудничества еще в этом году.

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Об этом журналистам сегодня, 16 сентября, сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рожкова заявила, что для этого надо «оптимистично и очень сильно поработать», добавив, что Нацбанк к этому готов.

Других подробностей о новой программе сотрудничества она не сообщила, отметив, что «еще рано об этом говорить». Рожкова считает, что срок нового соглашения Киева и и МВФ может составить 3 года.

Ранее со схожей оценкой выступил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, также ожидающий, что до конца года новое соглашение с МВФ начнет действовать.

ИА REGNUM напоминает, что миссия МВФ сейчас работает в Киеве и знакомится с новыми властями страны. Ожидается, что визит миссии продлится до 26 сентября. Между тем, глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне заявил, что ключевой проблемой для Украины является не какая-либо экономическая реформа, а вопрос построения эффективной антикоррупционной инфраструктуры.