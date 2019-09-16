Москва, , 18:03 — REGNUM Резкий рост нефтяных цен обеспечит дополнительные поступления в федеральный бюджет РФ, однако рублю не удастся долго укрепляться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Нефтедобыча (сс) skeeze

Мировые цены на нефть 16 сентября подскочили в связи с прекращением добычи в Саудовской Аравии из-за атак на ее нефтяные объекты накануне. Рост цен составил порядка 12−13%, однако максимум роста доходил и до 19%. Так, цена барреля нефти марки Brent достигла отметки в 71,62 долларов. Между тем Абрамов уверен, что это временное явление.

«Не ожидаю, что текущий рост будет продолжительным. Я думаю, это просто спекулятивный скачок цен на нефть на фоне ситуации в Эр-Рияде», — считает Абрамов.

По его словам, США сегодня обладают существенными запасами сырья, которые могут резко оказаться на рынке.

При этом экономика РФ окажется в плюсе от таких скачков сырьевых цен, считает Абрамов.

«Безусловно, чем выше цены на нефть, тем нам лучше. Но эпоха высоких цен на нефть, на мой взгляд, проходит, а экономике РФ нужно переориентироваться на другие направления, развивать бизнес, а не исходить исключительно из цен на нефть. Но для бюджета, конечно, это хорошо: можно спокойно перевыполнять бюджетное правило и пополнять казну сверхдоходами», — уверен Абрамов.

Таким образом, предполагает Абрамов, у российской валюты появится возможность укрепиться по отношению к доллару.

«Рубль имеет возможность укрепиться до 60−62 рублей за американскую валюту при цене на нефть вблизи 70 долларов за баррель и на фоне приближающегося старта налогового периода. Однако я ожидаю стабилизации цен на нефть в районе 60 долларов за баррель и 67 рублей за американскую валюту», — считает Абрамов.