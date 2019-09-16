Курган, , 17:54 — REGNUM В Курганской области в два раза увеличился объем инвестиций. Они составили около 17,5 млрд рублей или 204% к соответствующему периоду 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

По итогам первых шести месяцев 2019 года крупный и средний бизнес инвестировал 56,7% в приобретение оборудования и транспортных средств.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 8 раз увеличились вложения в транспортировку и хранение, в 6 раз — в гостиницы и общепит, в 2,1 раза — в профессиональную, научную и техническую деятельность, в 1,5 раз — в страхование и финансы.