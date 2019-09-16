Махачкала, , 17:31 — REGNUM Потери в сетях электроснабжения в Дагестане по итогам 2018 года составили 32,8%, что на 4,5% меньше показателя 2017 года. Позитивного сдвига удалось добиться благодаря масштабной работе, проведенной ПАО «Россети» на территории республики, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе Минкавказа России.

Ситуация в топливно-энергетическом комплексе Дагестана будет обсуждена на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. В частности, на заседании рассмотрят исполнение перечня поручений президента РФ от 29 ноября 2018 года по оздоровлению и развитию ТЭК Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в Дагестане в течение месяца проходили всероссийские учения энергетиков, организованные компанией «Россети». По данным властей региона, надежное электроснабжение в результате работ получили более миллиона жителей республики.

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