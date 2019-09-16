Владикавказ, , 17:26 — REGNUM Власти Северной Осетии рассматривают возможность создания в регионе экспериментального поля агронома. С предложением о реализации этого проекта выступил глава республики Вячеслав Битаров, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе главы субъекта.

Он напомнил, что РСО-Алания республика, в которой мало земель, пригодных для сельскохозяйственной деятельности, поэтому надо активнее использовать для этих целей горные территории.

«Когда для садоводства используются пахотные земли, то сокращается площадь для выращивания традиционных культур. Важно в горной местности детально определить места для развития садоводства и на этих полях с использованием техники проводить необходимые агротехнические работы», — отметил Битаров.

Он поручил заместителю главы правительства Ахсарбеку Сабаткоеву определиться с земельным участком в Даргавском ущелье, на котором будут высажены первые саженцы плодовых деревьев. Всего, по мнению участников совещания о разведении садов, возможность выращивать мини-сады есть в 25 населенных пунктах в горных районах на высоте до 1500 метров. Пилотные проекты могут быть запущены в Пригородном, Ирафском и Алагирском районах уже в ближайшем будущем.