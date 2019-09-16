Общие активы финансовых учреждения КНР на конец первого полугодия 2019 года почти достигли 309 трлн юаней, увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом пошлого года, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные, обнародованные Народным банком Китая (НБК).

Пекин, , 17:17 — REGNUM Совокупные активы банковских учреждений, по данным регулятора, выросли на 8,2%, достигнув 281,6 трлн юаней. Активы в ценных бумагах, согласно представленному отчету, также сохранили тенденцию к росту и возросли на 11,2% в годовом исчислении, достигнув показателя в 7,9 трлн юаней. На 10,5% выросли объемы страхового бизнеса.

Вместе с ростом активов, по данным НБК, на сопоставимые величины увеличивается и задолженность финансовых учреждений, которая достигла 281,7 трлн юаней.