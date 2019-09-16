Тюмень, , 17:20 — REGNUM В Тюмени осуждён бывший руководитель управы Центрального округа города за воспрепятствование предпринимательской деятельности и злоупотребление полномочиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что весной 2016 года руководитель управы Центрального округа Тюмени обеспечил своей знакомой предпринимательнице победу в трёх открытых конкурсах по благоустройству дворовых территорий. Для этого он принудил директора другого предприятия отозвать заявки на участие в тендерах. Иные участники аукциона уступали по производственным мощностям лоббируемой фирме.

Предпринимательница получила контракт на 70 млн рублей. За победу в конкурсах женщина передала на нужды управы 88 тыс. рублей, считают следователи.

Кроме того, руководитель управы в 2016 году оказывал содействие в выигрыше аукциона ещё одной фирме — на установку на домах 110 адресных указателей. При этом начальная цена контракта была явно завышена и составила более 4,3 млн рублей. Предприниматели во время тендера стали активно, в четыре раза снижать цену. Тогда руководитель управы уговорил знакомого на более разумную стоимость работ в 1,4 млн рублей.

За вышеуказанные преступление чиновник потерял кресло. Суд назначил ему наказание в виде лишения права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанных с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на срок четыре года.